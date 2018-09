Strade foggiane in eterno dissesto: nuova chiusura per la sp 130 a Roseto Valfortore

Con ordinanza n.9 firmata oggi, il dirigente del settore Viabilità della Provincia di Foggia, Emanuele Bux, ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale n. 130 (Lucera - Alberona - Roseto Valfortore - Confine), nel tratto urbano del Comune di Roseto Valfortore, tra la via G.B. D'Avanzo dal civico 173 incrocio con via Ariella e fino al'incrocio con via XXIV Maggio/Via XX Settembre, nei giorni 10-11-12/09/2018, e che il traffico veicolare per chi proviene dalla sp 130 e dalla s.p. 129 può essere deviato lungo la circonvallazione di Roseto Valfortore. Condizioni dissestate dell’arteria alla base del provvedimento.