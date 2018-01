Bandiera Arancione, Rocchetta Sant’Antonio tra i comuni foggiani premiati dal Touring Club

Lunedì 22 Gennaio, presso Palazzo Ducale a Genova, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna delle attestazioni per le Bandiere Arancioni per il triennio 2018 - 2020: il Comune di Rocchetta Sant’Antonio ha ottenuto nuovamente il prestigioso riconoscimento.

In rappresentanza del Comune di Rocchetta Sant’Antonio vi era l’assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico di Rocchetta Sant’Antonio, Raffaele Mangino, a cui è stata così consegnata, durante la cerimonia, la bandiera ufficiale del TCI.

La Bandiera Arancione è stata attribuita al Comune di Rocchetta Sant’Antonio per la prima volta nel 2012 e da allora questo prestigioso marchio, legato alla qualità turistica, culturale e ambientale che il Touring Club italiano attribuisce a Comuni dell'entroterra sotto ai 15.000 abitanti, ha accompagnato una costante crescita degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive Rocchettane, che nel frattempo hanno visto l'apertura di nuovi esercizi commerciali e bed & breakfast, di alta qualità per la cura degli ambienti e per i servizi offerti, pur in anni di crisi come quelli attuali.

Gli sforzi economici che l’Amministrazione sta mettendo in atto per portare avanti certificazioni di qualità turistica, come la bandiera arancione, e certificazioni ambientali come l’emas, verranno purtroppo vanificati se non viene risolto il problema infrastrutturale, pertanto voglio sollecitare nuovamente il Presidente della Provincia Miglio a far sì che gli appalti per la sp 99 possano partire il prima possibile perché ritengo che il problema strade e accessibilità non sia più procrastinabile, pena l’inutilità dell’impegno dell’Amministrazione Comunale e degli imprenditori privati.