Bandiera arancione a Orsara: il comune dei Monti Dauni confermato tra le 230 eccellenze italiane

Anche per il triennio 2018-2020, il Touring Club Italiano ha confermato Orsara di Puglia fra i 230 comuni d’eccellenza dell’entroterra italiano, confermando al Comune la Bandiera Arancione. Alla cerimonia di riconsegna del riconoscimento, tenutasi oggi lunedì 22 gennaio nel Palazzo Ducale di Genova, il Comune di Orsara di Puglia è stato rappresentato da Michela Del Priore, consigliere comunale delegata a Turismo e Eventi. In Italia, i comuni che dal 1998 si sono candidati a ottenere il riconoscimento del TCI, che premia l’interesse turistico e ambientale dei paesi italiani dell’entroterra con meno di 15mila abitanti, sono stati oltre 2.500. Attualmente, possono vantare questo riconoscimento soltanto 13 comuni pugliesi e 7 di questi si trovano in provincia di Foggia: Alberona (Fg), Rocchetta Sant’Antonio (Fg), Orsara di Puglia (Fg), Troia (Fg), Bovino (Fg), Sant’Agata di Puglia (Fg), Pietramontecorvino (Fg), Specchia (Le), Corigliano d’Otranto (Le), Locorotondo (Ba), Cisternino (Br), Oria (Br) e Alberobello (Ba).

“Il Comune di Orsara di Puglia – si legge nelle motivazioni della conferma – ha soddisfatto i criteri d’analisi e si è distinto in particolare per i seguenti elementi: buona attività ambientale e presenza di una rete sentieristica; varietà e fruibilità degli attrattori storico-culturali ed efficiente segnaletica di informazione turistica presso gli stessi; proposta di un ricco e vario calendario di eventi lungo tutto il corso dell’anno; buona valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali”. La Bandiera Arancione è un marchio estremamente selettivo. La commissione del Touring Club, prima dell’analisi della località e della visita sul campo, analizza le risposte a un questionario con 250 domande e richieste documentali che riguardano l’accoglienza, la ricettività e i servizi complementari, i fattori di attrazione turistica, la qualità ambientale e, infine, la struttura e la qualità peculiare della località. “Siamo felici che il Touring Club ci abbia confermato il riconoscimento”, ha dichiarato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. “Orsara di Puglia è uno dei comuni pugliesi e, più in generale, del Mezzogiorno d’Italia, con il maggior numero di marchi che ne riconoscono la qualità turistica e ambientale: recentemente, infatti, ci sono stati confermati anche la certificazione di Cittàslow e il Quality Awards della rete Asel, oltre al titolo di Comune amico del Turismo Itinerante. Siamo parte integrante della Rete Nazionale di Cultura Popolare e vogliamo continuare a promuovere e migliorare la nostra offerta turistica”. E’ Foggia la provincia pugliese con più riconoscimenti di qualità ambientale, turistica e enogastronomica. La Capitanata, infatti, totalizza 33 riconoscimenti: 2 Cittaslow (Orsara e Sant’Agata di Puglia) su un totale di 5 in Puglia; 7 Bandiere Arancioni del Touring Club su 13; 5 Borghi più belli d’Italia su 10; 19 Borghi Autentici d’Italia su 56. Al secondo posto, la provincia di Lecce con 29; Bari terza con 12.